Terzic verteidigt Reyna: „Nichts zuschulden kommen lassen“

„Er hat bei uns hart gearbeitet. In den vergangenen Wochen war es nicht nur schwierig für ihn auf der mentalen Ebene. Er war auch lange verletzungstechnisch raus“, sagte Terzic. Reyna hatte nach seiner Einwechslung in Mainz in der Nachspielzeit das 2:1 erzielt. Bereits beim 4:3 gegen den FC Augsburg am Sonntag gelang ihm der Siegtreffer. „Er hat seinen Job erfüllt. Es kann so weitergehen“, meinte der BVB-Coach.