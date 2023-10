Thomas Tuchel: „Die Mainzer lieben die Rolle des Underdogs“

Er selbst sieht sein Team auf einem guten Weg. Gegen den SC Freiburg habe die Mannschaft eines der besten Spiele in dieser Saison gemacht. Doch aufgrund der Länderspielpause hatte Tuchel zuletzt seinen Kader nicht beisammen und konnte erst am Freitag sein Team einmal auf dem Trainingsplatz versammeln. Joshua Kimmich ist nach einer Grippe noch fraglich, ein Comeback von Manuel Neuer im Tor wird es in Mainz nicht geben. „Manu ist im Training, aber wir haben zusammen entschieden, dass Ulle (Sven Ullreich) in Mainz im Tor stehen wird“, verriet Tuchel, der froh ist, dass erst um 18.30 Uhr angestoßen wird. „So haben wir noch einen Tag für Sitzungen, um die Mannschaft nochmal vorzubereiten, was uns erwartet“, erklärte er.