Thomas Tuchel: „Mainz 05 ist massiv in der Bringschuld“

München/Mainz. Thomas Tuchel will am letzten Bundesliga-Spieltag am Samstag, 15.30 Uhr, ganz bei sich und seinem FC Bayern bleiben. Zuerst die eigenen Hausaufgaben machen und beim 1. FC Köln gewinnen. Alles andere kommt danach. Was ja auch der richtige Ansatz ist, denn ohne diesen Dreier wird’s eben nichts mit dem elften deutschen Meistertitel in Serie für den Branchenprimus aus München samt Trainer Tuchel.