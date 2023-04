Ticker zum A-Jugend-Finale: Wird Mainz 05 Deutscher Meister?

Nachdem die Mannschaft von Mainz 05 die Nacht in einem Hotel in Frankfurt verbrachte - in Mainz gab es keine Hotelzimmer mehr, weil der FC Bayern am Tag zuvor bei den Profis gastierte und es dadurch nicht mehr genug Betten in der Stadt gab - reiste das Team am frühen Sonntagmorgen mit dem Mannschaftsbus zur Mewa Arena.