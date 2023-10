Tietz vor Duell mit Darmstadt: „Werde alles für Sieg tun“

Wenn es so laufen würde, wie ich es mir vorstelle, hätten wir ein paar Siege mehr geholt. Aber bei mir persönlich ist alles gut. Ich habe viele gute Gespräche mit Trainer Enrico Maaßen, die Bundesliga ist schließlich Neuland für mich. Er geht behutsam mit mir um, wir tasten uns da zusammen ran. Ich konnte mich bis jetzt in jedem Spiel zeigen, dafür bin ich dem Trainer sehr dankbar.

Im Fußball ist immer alles möglich, in dieser Liga kann fast jeder jeden schlagen. Es gibt auch am Samstag keinen klaren Favoriten, aber ich bin sicher, dass wir das Spiel extrem gut bestreiten werden. Wir wollen die drei Punkte holen, auch wenn es gegen meinen Ex-Verein geht.

Am Samstag kommt der SV 98 nach Augsburg. Was erwartet uns da?

Kann man das eigentlich ausblenden?

Ja, klar. In Darmstadt hat man es ja auch an mir geschätzt, dass ich immer alles rausgehauen habe. Ich habe da auch mal gegen Eintracht Braunschweig getroffen – das war ja auch einer meiner Ex-Vereine gewesen. Ich werde auch am Samstag alles für einen Dreier tun, ich will schließlich immer gewinnen. So gehe ich auch in dieses Spiel.