Tietz vor Lilien-Abgang? Das sagen Lieberknecht und Wehlmann

Letzte Überzeugungsversuche? Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch unterhält sich am Rande des Trainingsauftakts mit Phillip Tietz. Zuletzt deutete vieles auf einen Weggang des Stürmers in Richtung Augsburg hin. (© Guido Schiek)

Was gibt es Neues zum umworbenen Stürmer des SV Darmstadt 98? Worauf liegen die Schwerpunkte in der Vorbereitung? Und was erhoffen sich die Lilien von ihrem Neuzugang Hornby?