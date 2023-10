Tim Skarke und Tobias Kempe sorgen für Lilien-Auswärtssieg

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht vertraute jener Elf, die am vergangenen Sonntag mit 4:2 gegen Werder Bremen gewonnen hatte. Mit einer Ausnahme: Klaus Gjasula fehlte krankheitsbedingt, für ihn rückte überraschend Jannik Müller ins Team. Der 29-Jährige feierte somit sein Bundesliga-Debüt – zuvor hatte er lediglich zweimal im Kader gestanden, aber nicht gespielt. Thomas Isherwood und Clemens Riedel, die beide schon auf Minuten gekommen waren in dieser Saison, mussten sich dennoch hinten anstellen und nahmen auf der Bank Platz. Bei Augsburg standen mit Patric Pfeiffer und Phillip Tietz beide Ex-Lilien in der Startformation – was Lieberknecht ja genauso erwartet hatte.