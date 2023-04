„Top-Profi“ Caligiuri verlässt FC Augsburg am Saisonende

In der laufenden Saison kam er in Augsburg nur noch auf 13 Einsätze, davon lediglich zwei in der Startelf. In der Rückrunde sitzt Caligiuri nur noch auf der Bank und wurde nicht einmal eingewechselt. „Calli ist ein sehr verdienter Spieler“, sagte Reuter: „Er will mehr Einsatzzeiten.“ Der Routinier habe mit seiner Erfahrung und auch Toren dazu beigetragen, dass der FCA jeweils in der Bundesliga geblieben sei. In dieser Woche sei die Trennungsentscheidung gefallen, berichtete Reuter.