Toppmöller erwartet gegen Berlin einen harten Kampf

Frankfurt. Elf Spiele in Folge hat Union Berlin wettbewerbsübergreifend verloren. Die Frankfurter Eintracht hat fünf Spiele hintereinander nicht verloren, dabei viermal gewonnen. Die Formkurven sprechen vor dem Duell der Berliner mit den Frankfurtern am Samstag (15.30 Uhr) also eine deutliche Sprache. Alles klar also? „Angeschlagene Boxer sind extrem gefährlich“, mahnt der Frankfurter Trainer Dino Toppmöller zu größtmöglicher Vorsicht, „klar ist aber auch, dass die Berliner nicht vor Selbstvertrauen strotzen werden.“ Er erwartet ein „offenes Spiel“. Für seine Spieler komme es in erster Linie darauf an, Fußball „zu arbeiten“. Toppmöller: „Es geht um zweite Bälle, um Standardsituationen. Wir müssen in Berlin keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern wir müssen uns in das Spiel reinbeißen.“