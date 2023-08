Toppmöller zu Pokalspiel: „Die Jungs scharren mit den Hufen“

Frankfurt. Mit einer 0:2-Niederlage im Pokalfinale gegen Leipzig ist die Frankfurter Eintracht am 3.Juni in die Sommerpause gegangen. Mit einem Pokalspiel in Leipzig startet die Eintracht am Sonntag ((15.30 Uhr) in die neue Saison. Zwischen den beiden Begegnungen hat sich viel geändert. Die Frankfurter haben Stammspieler wie Evan Ndicka, Daichi Kamada und Djibril Sow verloren, sie haben neue Spieler wie Robin Koch, Willian Pacho und Ellyes Skhiri hinzugewonnen. Trainer Oliver Glasner ist gegangen, Dino Toppmöller ist gekommen. Und der Gegner ist ein anderer, auch wenn er aus der gleichen Stadt kommt.