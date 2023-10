Topspiel in Dortmund: Tuchel muss Kimmich-„Lösung“ finden

„Das ist extrem unglücklich, weil Joshua ein Schlüsselspieler in der Mitte des Feldes ist“, kommentierte Tuchel. Kimmich sei ein Spieler, der gerade in großen Partien darauf brenne, „dem Spiel den Stempel aufzudrücken und den Unterschied zu machen“. Kapitän Manuel Neuer sprach ebenfalls nach seinem gelungenen Comeback im Tor davon, dass seiner Mannschaft „die Rote Karte sehr wehtun“ werde. „Joshua wird uns in unserer Achse als Leistungsträger und Führungsspieler fehlen“, äußerte der 37 Jahre alte Torwart.