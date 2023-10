Torhüter Kobel verlängert Vertrag beim BVB

„Diese Mannschaft hat das Potenzial, um Titel zu gewinnen, wenn jeder Einzelne hart an sich arbeitet“, sagte Kobel. „Auf diesem Weg will ich in den nächsten Jahren einer der Spieler unseres Kaders sein, die jeden Tag vorangehen, um dann irgendwann gemeinsam etwas Großes feiern zu können.“ In der vergangenen Saison hatte der BVB die deutsche Meisterschaft erst am letzten Spieltag verspielt.