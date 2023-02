Torwart Nübel: Bayern-Rückkehr an Monaco gescheitert

Kritik an seinem Bayern-Wechsel kann er nicht verstehen. „Bei allem Respekt: Die meisten Kritiker sind für mich völlig irrelevant. Sie kennen mich weder persönlich, noch können sie meine Leistungen fundiert bewerten. Auch die Hintergründe des Wechsels kennen nur wenige Menschen“, sagte er: „Ich habe diesen Schritt gewählt, weil ich wissen wollte, wie weit ich komme.“ Am Donnerstag spielt Nübel mit Monaco in der Europa League gegen Bayer Leverkusen.