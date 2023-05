Tränen, Wut und Entsetzen bei Hertha: „Einfach nur traurig“

Böller, Tränen, Wut und Enttäuschung - Herthas Aus traf alle brutal hart, weil in einer fast ausweglosen Lage mit Siegpflicht in den letzten beiden Saisonspielen auf einmal doch noch mal berechtigte Hoffnung aufgekommen war. In einem hochintensiven Duell gingen die Berliner in der 63. Minute durch Lucas Tousart in Führung.