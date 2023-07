Trainingsauftakt bei Mainz 05: Wer ist dabei? Wer fehlt?

Nicht dabei waren Ronael Pierre-Gabriel (zuletzt Espanyol Barcelona) und Anderson Lucoqui (Hansa Rostock), die in der vergangenen Saison ausgeliehen waren und beim FSV keine Zukunft haben. Noch im Urlaub befinden sich die 05-Profis, die nach Saisonende Länderspiele absolviert haben. Leandro Barreiro, Edimilson Fernandes, Jae-sung Lee, Karim Onisiwo, Andreas Hanche-Olsen und Nelson Weiper sollen spätestens zum Start des Trainingslagers in Schladming am 26. Juli zum Team dazustoßen. Beim Trainingsstart fehlten zudem Silvan Widmer (Sprunggelenk) und Jonathan Burkardt (Knie), die sich noch von ihren Operationen erholen.