Trainingslager-Ticker: Die Eintracht in Windischgarsten

Es herrschte drückende Schwüle beim zweiten Training der Eintracht am Montag. Enges Kombinationsspiel, schnelles Umschalten nach Ballgewinnen und Überzahlspiel im Angriff lauteten unter anderem die Themenschwerpunkte. Dabei zeigte sich im abschließenden Spielchen über einen dreiviertel Platz, wie unendlich schwer sich die Mannschaft in diesen Tagen noch tut, Tore zu erzielen. Es sah so aus, als warte Trainer Dino Toppmöller auf einen Treffer, um die Spieler nicht mit einer „Nullnummer“ in den Feierabend zu schicken. Und am Ende war es Randal Kolo Muani, der für die Erlösung sorgte und Kevin Trapp mit einem mächtigen Schuss überwand. Dann war Schluss für Montag.