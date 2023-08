Trainingsstreik: Kolo Muani will Wechsel zu PSG erzwingen

Zuvor hatte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche deutliche Kritik an Kolo Muani, der sich laut Medienberichten bereits in Paris befinden soll, geübt. „Wir haben Randal anders kennengelernt und wissen um seinen eigentlichen Charakter. Es prasselt aktuell sehr viel auf ihn ein und daraus resultiert diese Reaktion, die falsch ist, was wir ihm und seinem Umfeld auch klar und in allen Auswirkungen verdeutlicht haben“, sagte Krösche.