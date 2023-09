Transfer fix: Mainz 05 holt Flügelflitzer Anwar El Ghazi

Für OSC Lille in der Ligue 1, für Aston Villa (und ganz kurz für den FC Everton) in der Premier League, zuletzt für die PSV Eindhoven in der Eeredivisie: Anwar El Ghazi freut sich auf die neue Aufgabe, die neue Liga und „mit Mainz 05 ein tolles Team gefunden zu haben. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und warmherzig, ich habe direkt gespürt, dass man mir Vertrauen schenkt, was für einen Spieler sehr wichtig ist. Auch mit Phillipp Mwene, den ich gut aus Eindhoven kenne, habe ich gesprochen, er hat mir Mainz 05 ebenfalls sehr empfohlen. Als Spielertyp bin ich jemand, der gern aus Ballgewinnen heraus torgefährliche Situationen schafft und auf dem kürzesten Weg zum Tor strebt.“ Da El Ghazi am Freitagvormittag offiziell gemeldet wurde, könnten ihn die 05er schon am Samstag im Kellerduell beim FC Augsburg einsetzen.