Transfer von Tom Krauß zu Mainz 05 in der Warteschleife

Was er nicht sagt: Anton Stach stand auch schon mal auf der Wunschliste von RB Leipzig. Möglicherweise ziehen die Sachsen einen Deal in Betracht, in dem ein Krauß-Wechsel „verrechnet“ wird. Spekulation. Eine mögliche Verpflichtung hängt freilich von so einigen Faktoren ab, wobei die Bereitschaft von Verein und Spieler auf jeden Fall das kleinste Hindernis sein dürften. Die 05er könnten sich Krauß bei sich vorstellen, weil er von seiner Spielart schon sehr zum Profil eines 05-Kicker passt. Krauß hat seinen Wunsch bereits geäußert. Bleibt die finanzielle Frage, die freilich auch davon abhängt, ob die Mainzer noch einen Spieler in diesem Sommer abgeben werden. Die besagten 05-Mittelfeldspieler Stach (Vertrag bis 2024 plus 05-Option für eine weitere Saison) und Barreiro (2024) sind mögliche Kandidaten, die eine zweistellige Ablösesumme in die Kassen spülen könnten. Konkrete Angebote liegen den Rheinhessen dem Vernehmen nach nicht vor.