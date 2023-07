Transfer von Tom Krauß zu Mainz 05 steht kurz bevor

Mainz. Die große Europa-Reise endet für Tom Krauß am Freitag am Mainzer Bruchweg. Nach dem ersten Treffen mit Trainer Bo Svensson in Kopenhagen, der U21-Europameisterschaft in Georgien und dem anschließenden Urlaub auf Mykonos wird der Mittelfeldspieler zum Ende dieser Woche seine Zelte am Rhein aufschlagen. Dann soll der Medizincheck stattfinden, der 22 Jahre alte Leipziger, der in der vergangenen Saison an Schalke 04 ausgeliehen war, seinen Kontrakt bei den 05ern unterschreiben.