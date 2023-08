Transfernews: Marco Richter aus Berlin zum FSV Mainz 05?

Ben Bobzien verlässt den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 erneut auf Leihbasis: Den 20-jährigen Offensivspieler zieht es in der Saison 2023/24 zum österreichischen Erstligisten Austria Lustenau. Das teilten die 05er auf ihrem Twitter-Kanal mit. In Lustenau will Bobzien mehr Spielpraxis sammeln als im vergangenen halben Jahr, als ihn Mainz an die SV Elversberg ausgeliehen hatte, mit der die Leihgabe zwar den Aufstieg in die Zweite Bundesliga feierte, dort aber nur 218 Minuten in Liga 3 auflaufen durfte. Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel hält nach wie vor große Stücke auf Bobzien, sagte im Trainingslager, in dem der Angreifer nicht zum Kader gehörte: „Es macht keinen Sinn, ihn in die U23 zurückzunehmen, weil er dafür zu gut ist. Er ist ein Klasse-Fußballer, der jetzt einen Zwischenschritt machen muss, um es in die Bundesliga zu schaffen.“