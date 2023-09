Transfers für 100 Millionen Euro sollen Ausnahme bleiben

München (dpa) - . 100-Millionen-Euro-Einkäufe wie der von Harry Kane sollen beim FC Bayern nicht zur Gewohnheit werden. „Solche Summen werden die Ausnahme bleiben“, sagte Präsident Herbert Hainer in einem Interview von faz.net. Der 69-Jährige erklärte, dass sie nichts machen würden, was den Club in Schieflage bringen könnte.