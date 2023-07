Transferstau aufgelöst: BVB verpflichtet Sabitzer

Um die Integration zu beschleunigen, wird Sabitzer bereits am Dienstag in die USA reisen. Das ist ganz im Sinne von BVB-Trainer Edin Terzic, der angesichts langer Flugzeiten, unterschiedlicher Zeitzonen und diverser PR-Termine seiner Profis in den kommenden Tagen ohnehin stark gefordert ist. Schließlich ersetzt der USA-Trip mit Tests gegen den US-Zweitligisten San Diego Loyal (28. Juli/4.30 Uhr MESZ), Manchester City (31. Juli/3.00 Uhr MESZ in Las Vegas) und FC Chelsea (3. August/2.30 Uhr MESZ in Chicago) das seit Jahren obligatorische Vorbereitungstrainingslager im schweizerischen Bad Ragaz.