Transferstau beim FC Bayern: Warten auf Durchbruch bei Kane

Der Fokus von Trainer Thomas Tuchel liegt in Tokio zwar ganz auf der Vorbereitung der mitgereisten Fußball-Profis auf den in drei Wochen anstehenden Bundesliga-Start. Aber es gibt zugleich einen ständigen Kontakt mit Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und dem Technischen Direktor Marco Neppe, die extra in München geblieben sind, um insbesondere den womöglich 100 Millionen Euro teuren Königstransfer von Tottenham-Stürmer Harry Kane voranzutreiben.