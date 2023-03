Trapp Nationaltorhüter? „Kevin muss seine Chance bekommen”

Über allem stehen Kevins Ehrgeiz und seine Reflexion. Er kann sich mit seinen Bewegungen und seinem Stellungsspiel auseinandersetzen und hat die Bereitschaft, es zu verändern. Wenn ich nicht ehrgeizig bin und mich nicht mit mir auseinandersetze, dann kann ich keine Veränderung erzielen. Mit 32 Jahren als deutscher Nationaltorwart noch so an sich zu arbeiten und nicht mit sich zufrieden zu sein, davor muss ich meinen Hut ziehen.

Aktuell läuft der Film „In diesem Jahr“ in den Kinos, in dem auch seine Wahnsinnsparade in der 118. Minute des Europa-League-Finals von Sevilla zu sehen ist. Haben Sie Gott mal gedankt, dass Trapp da alles richtig gemacht hat?

Ich bin zwar gläubig, aber das hat gerade nach meinem Tumor nicht Priorität eins im Gespräch mit dem lieben Herrn. Präsent sind mir aber viele Szenen. Ich habe mich nach dem Finale aufs Podest gesetzt und bin nicht mit in die Traube, weil ich möglichst viel aufsaugen wollte. Die Parade war außergewöhnlich, aber mir ist noch vieles präsent, was sonst niemand so mitbekommen hat. Die Umarmung mit Kevin nach dem Spiel. Die Nähe zwischen zwei Menschen in einem Freudentaumel, das sind Momente, die in Kopf und Herz bleiben.