Trapp: Verhältnis zum Torwarttrainer immer besonders

Neuer hatte im Interview der „Süddeutschen Zeitung“ und von „The Athletic“ die Club-Führung der Bayern für die Trennung von Tapalovic scharf kritisiert. Das sei „das Krasseste“ gewesen, was er in seiner Karriere erlebt habe, sagte der nach einem Beinbruch noch lange fehlende Neuer. „Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen.“ Bayern-Chef Oliver Kahn kündigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur „deutliche Gespräche“ mit Neuer an.