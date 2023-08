Trapp vor Hessenderby: „Die Mannschaft ist stärker geworden“

Vorbehaltlich möglicher Veränderungen in den letzten beiden Wochen des offenen Transferfensters sieht Trapp die Eintracht auf einem guten Weg. „Die Mannschaft ist stärker geworden, in der Breite verbessert“, glaubt er, „die, die reinkommen, sorgen für Wirbel, das tut uns gut.“ Saisonziele zu formulieren, fällt dem 33 Jahre alten Anführer der Eintracht noch schwer. Die erfolgreichen letzten Jahre seien „schwer zu toppen“, wichtig sei es, vor allem die Leistungsschwankungen, die in der letzten Spielzeit unter anderem für zehn sieglose Spiele in Folge gesorgt haben, zu minimieren. „Wir wollen uns verbessern, jeder einzelne, aber auch als Mannschaft“, sagt Trapp, „das muss das Ziel sein.“ Und natürlich wolle die Eintracht auch in der Conference-League (CoL) mit ihren Fans „magische Europapokalnächte“ feiern.