Trikotpreise für Kinder reduziert: Viel Lob für Lilien

Auch von Fans anderer Vereine kommt viel Lob für die Aktion des SV Darmstadt 98. Ein Anhänger des VfL Bochum schreibt: „Das sage ich nicht oft, aber hier können sich alle anderen Vereine ein Beispiel am SV Darmstadt nehmen.“ Und ein BVB-Fan stimmt zu: „Mehr davon, ich will Kinder in ihren Heimat-Trikots sehen, nicht in Messi, Ronaldo und Co. Trikots. Alle Vereine ein Beispiel nehmen.“ Ein Tenor, den man in vielen Kommentaren herauslesen kann.