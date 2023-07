Trotz Armbruch: Christian Günter will zum Start fit sein

Der 30 Jahre alte Linksverteidiger hofft, dass er am 19. August beim Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim eingeplant werden kann. In Schruns wurde er in seinem Amt als Kapitän bestätigt. „Das ist immer wieder etwas Besonderes, weil es von der Mannschaft gewählt und nicht bestimmt wird“, sagte Günter. „Die Jungs haben Vertrauen in mich, und das freut mich.“