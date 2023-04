Trotz Baumgart-Optimismus: Köln muss zweigleisig planen

Deshalb verändert die Sperre vieles in der Planung. Und obwohl die Mannschaft gegen Gladbach vier Tage nach dem für alle Kölner überraschenden Urteil viel Herz und Moral zeigte, wurde im Derby auch offensichtlich, dass ein Sommer ohne Transfers sportlich schwierig wäre. Schließlich wisse man, dass man „Defizite anderen Mannschaften gegenüber“ habe, wie Baumgart erklärte. Aktuell vorrangig in der Offensive, wo der FC mit vier Toren in neun Rückrunden-Spielen die mit Abstand schwächste Bilanz aufweist. Aber auch der ein oder andere Einzelfall erscheint nun in einem neuen Licht.