Trotz Leistungssteigerung: Mainz 05 unterliegt FC Bayern

Die Bayern hatten von Beginn an den Fuß auf dem Gaspedal, da war nichts von Müdigkeit zu spüren bei den Nationalspielern um Joshua Kimmich und Co., die unter der Woche ja noch in den USA für den DFB performt hatten. Eben dieser Kimmich (7.) und kurz darauf Goretzka vergaben die ersten Chancen für den Branchenprimus, in Minute 11 war es dann aber soweit. Sané gewann den entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld gegen 05-Verteidiger Edimilson Fernandes, hatte dann freie Fahrt, legte rechts raus zu Kingsley Coman, der die Kugel trocken zum 1:0 für die Gäste einschweißte.