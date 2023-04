Trotz Negativserie: Fans stehen weiter hinter Eintracht

Dementsprechend fest entschlossen ist Glasner, nun endlich die Trendwende einzuleiten. Das Heimspiel gegen Bochum bietet in der Liga die Gelegenheit, doch noch einmal ernsthaft in den Kampf um die internationalen Plätze einzugreifen, das Pokalspiel am Mittwoch in Stuttgart die große Chance, ins Endspiel zu kommen. „Nach der langen Serie ohne Sieg ist es ganz klar, dass wir jetzt einen Heimsieg feiern wollen”, sagt Glasner, „wir müssen wieder mehr Zielstrebigkeit auf das gegnerische Tor entwickeln.” Das sei auch der Themen-Schwerpunkt in der Trainingswoche gewesen. Der Trainer fordert mehr Mut von seinen Spielern ein. „Wir dürfen uns nichts am im eigenen Ballbesitz ergötzen“, sagt er, „zuletzt hatten wir viel Ballsicherheit und eine gute Passquote, aber dafür weniger Punkte.“ Das müsse sich schleunigst ändern.