TSV Havelse und Mainz 05 tauschen das Heimrecht

Und der TSV Havelse ist nicht der erste Amateurklub, der sein Heimrecht tauscht. Zuvor hatte sich etwa Eintracht Norderstedt mit Bayer Leverkusen auf einen Ortswechsel geeinigt. Der Trainer und Sportliche Leiter des TSV Havelse, Jan Zimmermann, sagte dem „Sportbuzzer“: „Wir haben uns schweren Herzens so entschieden. Aufgrund der Auflagen, Regeln und der Kürze der Zeit war es für uns unmöglich, in Havelse zu spielen.“ Der frühere Zweitligist hatte am Sonntag durch ein 4:1 beim BSV Rehden den Niedersachsen-Pokal gewonnen und sich dadurch für das Erstrundenspiel gegen die 05er qualifiziert.