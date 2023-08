Tuchel ernennt Musiala zum Bayern-„Schlüsselspieler“

Der 20 Jahre alte Spielmacher zählte beim deutschen Meister zu den auffälligsten Figuren in der Vorbereitung. „Ich mag Jamal sehr, weil er hochtalentiert ist und Sachen in unser Spiel bringt, die ganz außergewöhnlich sind“, sagte Tuchel vor dem Supercup-Finale gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig in der Allianz Arena.