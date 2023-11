Tuchel: Keine neuen Bayern-Überlegungen bei Boateng

„Im Moment gibt es keine Überlegungen, daran was zu ändern“, sagte Tuchel vor dem Topspiel des FC Bayern am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund. Aktuell verfügen die Münchner in Minjae Kim nur über einen fitten Innenverteidiger. Dayot Upamecano muss womöglich in Dortmund nach einer Muskelverletzung einen Kaltstart wagen.