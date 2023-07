Tuchel: Müller frühestens zur Asienreise zurück

Müller hatte das Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee vorzeitig beendet. Der Offensivspieler absolvierte wegen muskulärer Problemen an der linken Hüfte individuelle Einheiten in München. Zum Teamabend am Montag war er aber zur Mannschaft gereist. „Es war sehr cool, wir haben tolle Stationen durchlaufen. Wir hatten als Gruppe richtig Spaß und haben super zusammengearbeitet“, sagte Müller.