Tuchel optimistisch? - Bei Kane „nicht hetzen lassen“

Neben Torjäger Kane, für den bei einer Verpflichtung in diesem Sommer womöglich neben einem Spitzengehalt eine Bayern-Rekordablöse von über 100 Millionen Euro im Raum steht, steht Außenverteidiger Kyle Walker von Manchester City auf der Prioritätenliste. Tuchel würde am liebsten auch noch einen echten Defensiv-Sechser kaufen wollen, was aber im Transferausschuss etwa Ehrenpräsident Hoeneß nicht für zwingend notwendig erachtet.