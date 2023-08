Tuchel stellt klar: Kimmich nach rechts „kein Gedankenspiel“

Wenn es beim deutschen Rekordmeister wie in der vergangenen Rückrunde und auch vor einer Woche beim 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig nicht läuft, gerät insbesondere auch Kimmich als Führungskraft sofort in die Kritik. „Wir fühlen, dass da im Moment im Stadion etwas Druck drauf ist in der Stimmungslage“, bemerkte Tuchel dazu.