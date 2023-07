Tuchel über Bayern-Asienreise mit Müller: „Das wird eng“

„Das wird eng. Wir überlegen gerade, ob es Sinn macht, ihn dort aufzubauen oder ob wir mehr Ressourcen und Möglichkeiten haben, ihn in München wieder aufzubauen, damit er nach Asien komplett ins Mannschaftstraining einsteigen kann“, sagte Trainer Thomas Tuchel. Müller hatte das Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee vorzeitig beendet. Der Offensivspieler absolvierte wegen muskulärer Probleme an der linken Hüfte individuelle Einheiten in München.