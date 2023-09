Tuchel über verletzten Neuer: „Es geht ihm sehr gut“

Der Fußball-Nationaltorhüter kehrte nach einer Pause wegen Wadenproblemen nun wieder in das Torwarttraining des FC Bayern München zurück. „Ich habe mit Manu gesprochen. Er ist sehr positiv. Ich glaube, mittlerweile an der Körpersprache und von der Gestik und Mimik zu erkennen, ob es Manu gut geht oder nicht. Ich würde behaupten, es geht ihm sehr gut“, sagte Tuchel in München.