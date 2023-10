Tuchel verrät: Neuer feiert gegen Darmstadt 98 Comeback

München. Nach fast einem Jahr wird Bayern-Torwart Manuel Neuer am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 in der Münchner Allianz-Arena sein Comeback feiern. „Wenn nichts passiert, spielt er“, sagte Thomas Tuchel am Freitag auf der Pressekonferenz des FC Bayern München. „Er freut sich drauf und wir freuen uns drauf.“