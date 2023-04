Tuchel vor Mainz-Rückkehr: Für Meistertitel nicht schämen

Diesen will Tuchel auch in den letzten sechs Ligaspielen im engen Titelrennen mit Borussia Dortmund von seiner Mannschaft sehen - und zwar konstant. „Wir kämpfen um den Titel. Wir müssen uns für den Meistertitel nicht schämen“, sagte der 49-Jährige zum vermeintlichen Trostpreis Meisterschaft. Tuchel zweifelt weder an der Qualität noch der Mentalität der Münchner Stars. Er glaubt nicht, dass sie nach zehn Meistertiteln am Stück in der Bundesliga „zu satt“ seien. Als Trainer diagnostiziert er aktuell vielmehr eine Verunsicherung auf dem Platz, „die ein bisschen lähmt“. Etwa beim Torschuss. Die Stürmer treffen nicht mehr.