Tuchel zu baldigen Neuer-Comeback: „Davon noch entfernt“

Neuer selbst hatte im Anschluss an die Einheit von „einem tollen Gefühl“ gesprochen, wieder mit den Teamkollegen auf dem Platz zu stehen. „Darauf habe ich mich sehr gefreut“, sagte er. Im Bayern-Spielplan stehen nach der USA-Reise mit Länderspielen gegen Gastgeber USA in Hartford und gegen Mexiko in Philadelphia im Oktober noch drei Partien an: am 21. Oktober in Mainz, am 24. Oktober in der Champions League bei Galatasaray Istanbul sowie am letzten Wochenende daheim gegen Aufsteiger Darmstadt 98. Der November beginnt dann mit dem Bundesliga-Topspiel der Bayern beim Rivalen Borussia Dortmund.