Tuchel zu Boateng: „War nicht nur sportliche Entscheidung“

Freund war bei den Überlegungen einer möglichen Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 selbst in die Kritik geraten. So hatte eine Sprecherin der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes der Münchner „Abendzeitung“ gesagt: „Die Aussage des Bayern-Sportchefs ('Privatgeschichte') war ein fatales Signal – an alle Fans, an die Öffentlichkeit, an Betroffene und nicht zuletzt an Täter.“