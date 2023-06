„Tut weh“: Aus der HSV-Aufstiegstraum, VfB bleibt Erstligist

Nur ein paar Meter entfernt jubelten die Spieler des VfB Stuttgart ausgelassen über den Klassenerhalt. Das in der Hansestadt so ersehnte Hamburger Fußball-Wunder ist klar ausgeblieben. Nach dem 1:3 (1:0) im Rückspiel muss der HSV in seine sechste Saison in der 2. Liga gehen.