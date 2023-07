U17-Europameister Maxim Dal fehlt Mainz 05 monatelang

Bei der Verletzung handelt es sich laut 05-Angaben um „ein schweres Hyperextensionstrauma im linken Knie mit Kapsel-Band- Verletzung“. „Das sah schon im ersten Moment übel aus“, sagte 05-Cheftrainer Bo Svensson nach dem Spiel am Freitagabend, „und wir wollten natürlich unbedingt vermeiden, dass sich einer unserer Jungs schlimmer verletzt.“ Nun wurde der Defensiv-Rohdiamant der 05er, der eigentlich gerade erst von der B- in die A-Jugend gewechselt ist und die ersten beiden Wochen mit den Profis mittrainieren durfte, jäh ausgebremst. So bitter, weil mancher dem 17 Jahre alten U17-Europameister und Deutschen U19-Meister durchaus zutraute, in dieser Saison erstmals Bundesliga-Luft zu schnuppern.