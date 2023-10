U19 von Mainz 05 erreicht zweite Runde in der Youth League

3000 Zuschauer feierten im Bruchwegstadion die Mannschaft, die das Zwei-Tore-Polster aus dem Hinspiel verteidigte. Auch wenn sie nach einem 0:1-Rückstand durch Anej Dukaric (28.) zittern musste. Marcel Kalemba ließ in der 48. Minute aber viele Steine von den Mainzer Herzen purzeln, als er eine Flanke von Tim Müller traumhaft per Flugkopfball in die Maschen wuchtete.