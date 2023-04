U19 von Mainz 05 steht im Endspiel um Deutsche Meisterschaft

Hoffmann wechselte knapp zehn Minuten vor Abpfiff erstmals. Marcel Kalemba ersetzte in der Schlussphase Dennis Kaygin. Außerdem kam Grigorijs Degtjarevs Melvin Wieset für Lovis Bierschenk. Die letzten Minuten waren aus Mainzer Sicht schwer auszuhalten, so spannend war es. Denn das Momentum lag weiter klar bei den Kölnern, die einen Angriff nach dem anderen starteten. Am Ende hielt die Mainzer Verteidigung aber irgendwie stand. Zur Not wurden die Bälle auch mal aus dem Stadion gebolzt.