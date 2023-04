U19 von Mainz 05 stößt Tür zum Meisterschaftsfinale auf

Mainz. 2009 feierte der FSV Mainz 05 die einzige deutsche A-Jugend-Meisterschaft seiner Vereinsgeschichte. Hießen die Helden damals André Schürrle, Jan Kirchhoff und Thomas Tuchel, lassen neue Namen wie Nelson Weiper, Brajan Gruda und Dennis Kaygin die Fans immer stärker träumen, das Kunststück in diesem Jahr wiederholen zu können. Die U19 machte am Ostersonntag einen großen Schritt in Richtung Endspiel, gewann das Halbfinal-Hinspiel gegen den 1. FC Köln mit 1:0 (1:0). Vor dem Wiedersehen beim Bundesliga-Rivalen am kommenden Freitag (16. April, 16 Uhr) haben die Mainzer damit leicht die Nase vorne, ließen die 4000 Zuschauer am Bruchweg jubeln, die trotz des Ostersonntags ins Stadion fanden.