U19 von Mainz 05 trifft im Halbfinale auf Schalke 04

Die 05er nehmen es, wie es kommt, auch wenn sie sich sicher noch mal ein Heimspiel gewünscht hätten, nachdem sie am vergangenen Wochenende von knapp 1000 Zuschauern im Bruchwegstadion unterstützt worden waren. „Das war schon etwas Besonderes”, sagte 05-Coach Benjamin Hoffmann, „als sie die Kulisse gesehen haben, war da sofort ein Strahlen in den Augen.” Nun geht es am ersten April-Wochenende ins Ruhrgebiet, Hoffmanns alte Heimat. Der U19-Coach der 05er war vor seinem Wechsel nach Mainz (2019) mehr als ein Jahrzehnt im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund tätig. Daher weiß auch um die Stärken des Halbfinalgegners. „Es sind noch vier Mannschaften im Wettbewerb, die alle in den oberen Tabellenregionen ihrer jeweiligen Staffel stehen”, wird Hoffmann auf der 05-Homepage zitiert, „von daher ist Schalke 04 ein namhaftes und schwieriges Los. Das denken die anderen Teams aber sicherlich auch über uns. Im April gilt es, das zu beweisen. Bis dahin ist noch sehr viel Zeit.”